La compensación total promedio de Analista Financiero in Japan en Mercari oscila desde ¥8.48M hasta ¥12.35M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mercari. Última actualización: 11/2/2025

Compensación Total Promedio

¥9.73M - ¥11.09M
Japan
Rango Común
Rango Posible
¥8.48M¥9.73M¥11.09M¥12.35M
Rango Común
Rango Posible

Block logo
+¥8.67M
Robinhood logo
+¥13.3M
Stripe logo
+¥2.99M
Datadog logo
+¥5.23M
Verily logo
+¥3.29M
Cronograma de Derechos Adquiridos

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Mercari, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:

  • 33.3% se adquieren en el 1st-AÑO (8.32% trimestral)

  • 33.3% se adquieren en el 2nd-AÑO (8.32% trimestral)

  • 33.3% se adquieren en el 3rd-AÑO (8.32% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista Financiero en Mercari in Japan tiene una compensación total anual de ¥12,347,791. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Mercari para el puesto de Analista Financiero in Japan es ¥8,476,026.

