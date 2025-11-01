Directorio de Empresas
Mercari
Mercari Analista de Datos Salarios

La compensación de Analista de Datos in Japan en Mercari totaliza ¥8.75M por year para MG3. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mercari. Última actualización: 11/1/2025

Compensación Total Promedio

¥8.99M - ¥10.53M
Japan
Rango Común
Rango Posible
¥7.85M¥8.99M¥10.53M¥11.2M
Rango Común
Rango Posible
Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥8.75M
¥6.92M
¥0
¥1.83M
MG4
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
Cronograma de Derechos Adquiridos

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Mercari, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:

  • 33.3% se adquieren en el 1st-AÑO (8.32% trimestral)

  • 33.3% se adquieren en el 2nd-AÑO (8.32% trimestral)

  • 33.3% se adquieren en el 3rd-AÑO (8.32% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Datos en Mercari in Japan tiene una compensación total anual de ¥11,195,455. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Mercari para el puesto de Analista de Datos in Japan es ¥7,846,388.

