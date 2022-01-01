Mendix Salarios

El rango de salarios de Mendix va de $56,385 en compensación total por año para un Analista de Datos in Netherlands en el extremo inferior a $195,975 para un Marketing in United States en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Mendix . Última actualización: 8/9/2025