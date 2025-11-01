Directorio de Empresas
Melio Payments
Melio Payments Gerente de Ingeniería de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Ingeniería de Software in Israel en Melio Payments totaliza ₪597K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Melio Payments. Última actualización: 11/1/2025

Paquete Mediano
Melio Payments
Software Engineering Manager
Tel Aviv, TA, Israel
Total por año
₪597K
Nivel
-
Base
₪597K
Stock (/yr)
₪0
Bono
₪0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
8 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Melio Payments?
+₪199K
+₪306K
+₪68.7K
+₪120K
+₪75.6K
Últimas Contribuciones de Salarios
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Melio Payments, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Melio Payments in Israel tiene una compensación total anual de ₪647,996. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Melio Payments para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in Israel es ₪584,965.

Otros Recursos