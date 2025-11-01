Directorio de Empresas
Melio Payments
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Melio Payments Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Israel en Melio Payments totaliza ₪504K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Melio Payments. Última actualización: 11/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Melio Payments
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Total por año
₪504K
Nivel
Tech Lead
Base
₪504K
Stock (/yr)
₪0
Bono
₪0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
9 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Melio Payments?
Block logo
+₪199K
Robinhood logo
+₪306K
Stripe logo
+₪68.7K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.6K
Don't get lowballed
Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
Salarios de Prácticas

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Melio Payments, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Melio Payments in Israel tiene una compensación total anual de ₪605,771. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Melio Payments para el puesto de Ingeniero de Software in Israel es ₪502,444.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Melio Payments

Empresas Relacionadas

  • LinkedIn
  • Google
  • Dropbox
  • Snap
  • PayPal
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos