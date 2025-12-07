Directorio de Empresas
Meituan
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Redactor Publicitario

  • Todos los Salarios de Redactor Publicitario

Meituan Redactor Publicitario Salarios

La compensación total promedio de Redactor Publicitario in United States en Meituan oscila desde $41.5K hasta $59K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Meituan. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio

$47K - $53.5K
United States
Rango Común
Rango Posible
$41.5K$47K$53.5K$59K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Redactor Publicitario envíos en Meituan para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en Meituan?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Redactor Publicitario ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Redactor Publicitario en Meituan in United States tiene una compensación total anual de $59,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Meituan para el puesto de Redactor Publicitario in United States es $41,500.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Meituan

Empresas Relacionadas

  • Amadeus
  • Checkfront
  • Alpaca
  • Click Travel
  • EAB
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/meituan/salaries/copywriter.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.