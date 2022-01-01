Directorio de Empresas
Meijer
Meijer Salarios

El rango de salarios de Meijer va de $100,500 en compensación total por año para un Operaciones de Negocio en el extremo inferior a $180,900 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Meijer. Última actualización: 8/9/2025

$160K

Científico de Datos
Median $127K
Ingeniero de Software
Median $106K
Operaciones de Negocio
$101K

Analista de Datos
$132K
Diseñador de Producto
$123K
Gerente de Producto
$147K
Gerente de Ingeniería de Software
$173K
Arquitecto de Soluciones
$181K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Meijer es Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level con una compensación total anual de $180,900. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Meijer es $129,169.

