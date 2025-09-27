Directorio de Empresas
Medallion
Medallion Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in United States en Medallion totaliza $216K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Medallion. Última actualización: 9/27/2025

Paquete Mediano
company icon
Medallion
Software Engineer
New York, NY
Total por año
$216K
Nivel
L3
Base
$153K
Stock (/yr)
$62.5K
Bono
$0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
2 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Medallion?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Salarios de Prácticas

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Medallion, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Ingeniero de Software by Medallion in United States is 'n jaarlikse totale vergoeding van $294,844. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Medallion vir die Ingeniero de Software rol in United States is $216,875.

