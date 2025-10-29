La compensación de Científico de Datos in United States en McKinsey oscila desde $152K por year para Data Scientist hasta $248K por year para Principal. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $170K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de McKinsey. Última actualización: 10/29/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Data Scientist
$152K
$146K
$0
$6.5K
Senior Data Scientist
$208K
$191K
$0
$17.3K
Associate
$194K
$167K
$8K
$19.1K
Senior Associate
$200K
$184K
$0
$16K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Títulos IncluidosEnviar Nuevo Título