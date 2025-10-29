La compensación de Analista de Negocios in United States en McKinsey oscila desde $124K por year para Business Analyst hasta $250K por year para Engagement Manager. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $134K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de McKinsey. Última actualización: 10/29/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Business Analyst
$124K
$116K
$0
$8.4K
Senior Business Analyst
$176K
$153K
$0
$23.2K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
