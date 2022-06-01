Directorio de Empresas
MCI
MCI Salarios

El salario de MCI oscila desde $21,882 en compensación total por año para un Operaciones de Servicio al Cliente en el rango bajo hasta $116,288 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de MCI. Última actualización: 10/22/2025

Operaciones de Servicio al Cliente
$21.9K
Consultor de Gestión
$44.3K
Ingeniero Mecánico
$51.1K

Ingeniero de Software
$116K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en MCI es Ingeniero de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $116,288. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en MCI es $47,731.

