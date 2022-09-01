Directorio de Empresas
Mantle
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Mantle Salarios

El salario de Mantle oscila desde $150,750 en compensación total por año para un Ingeniero de Control en el rango bajo hasta $245,000 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Mantle. Última actualización: 9/15/2025

$160K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Control
$151K
Recursos Humanos
$174K
Ingeniero de Software
$245K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Mantle es Ingeniero de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $245,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Mantle es $174,125.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Mantle

Empresas Relacionadas

  • Pinterest
  • Google
  • Spotify
  • SoFi
  • Amazon
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos