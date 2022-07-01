Manta Salarios

El salario de Manta oscila desde $135,926 en compensación total por año para un Gerente de Cuenta Técnica en el rango bajo hasta $179,100 para un Arquitecto de Soluciones en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Manta . Última actualización: 11/26/2025