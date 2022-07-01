Manta Salarios

Directorio de Empresas
Manta
El salario de Manta oscila desde $135,926 en compensación total por año para un Gerente de Cuenta Técnica en el rango bajo hasta $179,100 para un Arquitecto de Soluciones en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Manta. Última actualización: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Arquitecto de Soluciones
$179K
Gerente de Cuenta Técnica
$136K
El puesto mejor pagado reportado en Manta es Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level con una compensación total anual de $179,100. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Manta es $157,513.

