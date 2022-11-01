Major League Hacking Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Major League Hacking oscila desde $28,855 en compensación total por año para un Gerente de Programa Técnico en el rango bajo hasta $102,000 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Major League Hacking. Última actualización: 11/22/2025

Ingeniero de Software
$102K
Gerente de Programa Técnico
$28.9K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Major League Hacking es Ingeniero de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $102,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Major League Hacking es $65,428.

