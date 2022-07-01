MainStreet Salarios

Directorio de Empresas
El salario de MainStreet oscila desde $130,560 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el rango bajo hasta $165,825 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de MainStreet. Última actualización: 10/23/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Gerente de Producto
Median $155K
Diseñador de Producto
$131K
Ingeniero de Software
$166K

Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en MainStreet es Ingeniero de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $165,825. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en MainStreet es $155,000.

