La compensación de Diseñador de Producto in United States en Mailchimp totaliza $233K por year para Senior Product Designer. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $217K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Mailchimp. Última actualización: 9/27/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Product Designer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Designer
$233K
$144K
$60K
$29K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Mailchimp, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)