Directorio de Empresas
Magna International
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Germany

Magna International Ingeniero de Software Salarios en Germany

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Germany en Magna International totaliza €79.8K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Magna International. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Magna International
Software Engineer
Heilbronn, BW, Germany
Total por año
€79.8K
Nivel
Senior
Base
€79.8K
Stock (/yr)
€0
Bono
€0
Años en la empresa
7 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Magna International?

€142K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de €26.7K+ (a veces €267K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
Salarios de Prácticas

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

ለIngeniero de Software በMagna International in Germany የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የ€107,863 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በMagna International ለIngeniero de Software ሚና in Germany የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ €79,768 ነው።

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Magna International

Empresas Relacionadas

  • Intuit
  • Uber
  • LinkedIn
  • Coinbase
  • Pinterest
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos