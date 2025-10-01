Directorio de Empresas
Magic Leap
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Greater Zurich Area

Magic Leap Ingeniero de Software Salarios en Greater Zurich Area

La compensación de Ingeniero de Software in Greater Zurich Area en Magic Leap oscila desde CHF 172K por year para Senior Software Engineer hasta CHF 209K por year para Lead Software Engineer. El paquete de compensación in Greater Zurich Area mediano por year totaliza CHF 213K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Magic Leap. Última actualización: 10/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Agregar CompComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Entry Software Engineer
(Nivel de Entrada)
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Associate Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Senior Software Engineer
CHF 172K
CHF 151K
CHF 3.7K
CHF 17.1K
Ver 3 Más Niveles
Agregar CompComparar Niveles

CHF 134K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de CHF 25.2K+ (a veces CHF 252K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
Salarios de Prácticas

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Magic Leap, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA)

Ingeniero de Software de Realidad Virtual

Preguntas Frecuentes

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Ingeniero de Software by Magic Leap in Greater Zurich Area is 'n jaarlikse totale vergoeding van CHF 235,332. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Magic Leap vir die Ingeniero de Software rol in Greater Zurich Area is CHF 180,361.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Magic Leap

Empresas Relacionadas

  • SmartThings
  • Avvo
  • Postmates
  • Zocdoc
  • Collective Health
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos