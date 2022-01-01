Magic Leap Salarios

El salario de Magic Leap oscila desde $90,554 en compensación total por año para un Ingeniero de Hardware en el rango bajo hasta $324,719 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Magic Leap . Última actualización: 10/9/2025