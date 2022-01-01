Directorio de Empresas
Magic Leap
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Magic Leap Salarios

El salario de Magic Leap oscila desde $90,554 en compensación total por año para un Ingeniero de Hardware en el rango bajo hasta $324,719 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Magic Leap. Última actualización: 10/9/2025

$160K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Entry Software Engineer $140K
Associate Software Engineer $137K
Software Engineer $149K
Senior Software Engineer $172K
Lead Software Engineer $209K
Principal Software Engineer $325K

Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA)

Ingeniero de Software de Realidad Virtual

Ingeniero Mecánico
Median $113K
Marketing
Median $151K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Analista de Negocios
$167K
Científico de Datos
Median $150K
Ingeniero Eléctrico
$204K
Ingeniero de Hardware
$90.6K
Recursos Humanos
$199K
Legal
$189K
Ingeniero Óptico
$155K
Diseñador de Producto
$92.3K
Gerente de Producto
$216K
Gerente de Programa
$174K
Reclutador
$176K
Gerente de Ingeniería de Software
$322K
Gerente de Programa Técnico
$259K
Investigador UX
$119K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Magic Leap, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

¿Tienes una pregunta? Consulta con la comunidad.

Visita la comunidad de Levels.fyi para conectar con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y más.

¡Visita Ahora!

Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Magic Leap es Ingeniero de Software at the Principal Software Engineer level con una compensación total anual de $324,719. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Magic Leap es $169,699.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Magic Leap

Empresas Relacionadas

  • SmartThings
  • Avvo
  • Postmates
  • Zocdoc
  • Collective Health
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos