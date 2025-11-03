Directorio de Empresas
Lyric
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Lyric Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in India en Lyric totaliza ₹3.94M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Lyric. Última actualización: 11/3/2025

Paquete Mediano
company icon
Lyric
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹3.94M
Nivel
L4
Base
₹3.54M
Stock (/yr)
₹404K
Bono
₹0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
3 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Lyric?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
Salarios de Prácticas

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Lyric in India tiene una compensación total anual de ₹6,441,211. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Lyric para el puesto de Ingeniero de Software in India es ₹3,535,380.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Lyric

Empresas Relacionadas

  • Dropbox
  • Tesla
  • Stripe
  • Roblox
  • Apple
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos