Luxoft
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Wroclaw Metropolitan Area

Luxoft Ingeniero de Software Salarios en Wroclaw Metropolitan Area

La compensación de Ingeniero de Software in Wroclaw Metropolitan Area en Luxoft oscila desde PLN 144K por year para L2 hasta PLN 265K por year para L4. El paquete de compensación in Wroclaw Metropolitan Area mediano por year totaliza PLN 168K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Luxoft. Última actualización: 10/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
Junior Software Engineer(Nivel de Entrada)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
Regular Software Engineer
PLN 144K
PLN 144K
PLN 0
PLN 0
L3
Senior Software Engineer
PLN 222K
PLN 222K
PLN 0
PLN 0
L4
Lead Software Engineer
PLN 265K
PLN 265K
PLN 0
PLN 0
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

¿Cuáles son los niveles de carrera en Luxoft?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Luxoft in Wroclaw Metropolitan Area tiene una compensación total anual de PLN 265,712. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Luxoft para el puesto de Ingeniero de Software in Wroclaw Metropolitan Area es PLN 194,012.

