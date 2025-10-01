La compensación de Ingeniero de Software in United States en Luxoft oscila desde $92.5K por year para L1 hasta $107K por year para L5. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $120K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Luxoft. Última actualización: 10/1/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
$92.5K
$82.5K
$10K
$0
L2
$114K
$101K
$13.3K
$0
L3
$120K
$120K
$0
$0
L4
$132K
$132K
$0
$111
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
