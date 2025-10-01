La compensación de Ingeniero de Software in Serbia en Luxoft oscila desde $46.8K por year para L2 hasta $48.1K por year para L4. El paquete de compensación in Serbia mediano por year totaliza $57K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Luxoft. Última actualización: 10/1/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$46.8K
$46K
$0
$818
L3
$56.5K
$56.5K
$0
$0
L4
$48.1K
$48.1K
$0
$0
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
