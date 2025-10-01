La compensación de Ingeniero de Software in Mexico en Luxoft oscila desde MX$30.1K por year para L1 hasta MX$62K por year para L4. El paquete de compensación in Mexico mediano por year totaliza MX$53.9K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Luxoft. Última actualización: 10/1/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
MX$30.1K
MX$29.7K
MX$0
MX$406
L2
MX$42.8K
MX$41.2K
MX$0
MX$1.6K
L3
MX$54.9K
MX$53.9K
MX$0
MX$966
L4
MX$62K
MX$62K
MX$0
MX$0
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
