La compensación de Ingeniero de Software in Krakow Metropolitan Area en Luxoft oscila desde PLN 167K por year para L2 hasta PLN 251K por year para L4. El paquete de compensación in Krakow Metropolitan Area mediano por year totaliza PLN 222K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Luxoft. Última actualización: 10/1/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 167K
PLN 167K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 241K
PLN 241K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 251K
PLN 251K
PLN 0
PLN 0
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
