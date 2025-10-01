Directorio de Empresas
Luxoft
Luxoft Ingeniero de Software Salarios en Greater Los Angeles Area

La compensación de Ingeniero de Software in Greater Los Angeles Area en Luxoft oscila desde $121K por year para L3 hasta $127K por year para L4. El paquete de compensación in Greater Los Angeles Area mediano por year totaliza $120K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Luxoft. Última actualización: 10/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
Junior Software Engineer(Nivel de Entrada)
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Regular Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
Senior Software Engineer
$121K
$121K
$0
$0
L4
Lead Software Engineer
$127K
$127K
$0
$0
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

¿Cuáles son los niveles de carrera en Luxoft?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Software at Luxoft in Greater Los Angeles Area sits at a yearly total compensation of $130,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Luxoft for the Ingeniero de Software role in Greater Los Angeles Area is $120,000.

