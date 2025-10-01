Luxoft Ingeniero de Software Salarios en Germany

La compensación de Ingeniero de Software in Germany en Luxoft oscila desde €64.3K por year para L2 hasta €86.5K por year para L4. El paquete de compensación in Germany mediano por year totaliza €75.1K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Luxoft. Última actualización: 10/1/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono L1 Junior Software Engineer ( Nivel de Entrada ) € -- € -- € -- € -- L2 Regular Software Engineer €64.3K €64.3K €0 €0 L3 Senior Software Engineer €71.4K €71.4K €0 €0 L4 Lead Software Engineer €86.5K €86.5K €0 €0 Ver 3 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

