Luxoft Diseñador de Producto Salarios en Berlin Metropolitan Region

La compensación de Diseñador de Producto in Berlin Metropolitan Region en Luxoft totaliza €49.9K por year para L2. El paquete de compensación in Berlin Metropolitan Region mediano por year totaliza €52.4K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Luxoft. Última actualización: 10/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel Agregar Comp Comparar Niveles

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono L1 Junior Product Designer € -- € -- € -- € -- L2 Regular Product Designer €49.9K €49.9K €0 €0 L3 Senior Product Designer € -- € -- € -- € -- L4 Lead Product Designer € -- € -- € -- € -- Ver 3 Más Niveles

€142K Gana lo Justo, No te Conformes Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de €26.7K+ (a veces €267K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios

​ Filtro de Tabla Suscribirse Agregar Agregar Comp Agregar Compensación

Empresa Ubicación | Fecha Nombre del Nivel Etiqueta Años de Experiencia Total / En la Empresa Compensación Total ( EUR ) Base | Acciones (año) | Bono No se encontraron salarios Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Recibir notificaciones de nuevos salarios Exportar DatosVer Empleos Disponibles

¿RR.HH. / Reclutamiento? Crea una oferta interactiva

Contribuir

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en Luxoft ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Diseñador de Producto ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información → Ingresa tu Correo Electrónico Ingresa tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Títulos Incluidos Enviar Nuevo Título