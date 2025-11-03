Directorio de Empresas
Lunar Energy
  • Salarios
  • Ingeniero de Hardware

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Hardware

Lunar Energy Ingeniero de Hardware Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Hardware in United States en Lunar Energy totaliza $173K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Lunar Energy. Última actualización: 11/3/2025

Paquete Mediano
company icon
Lunar Energy
Hardware Engineer
Mountain View, CA
Total por año
$173K
Nivel
-
Base
$170K
Stock (/yr)
$2.5K
Bono
$0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
6 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Lunar Energy?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Contribuciones de Salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Hardware en Lunar Energy in United States tiene una compensación total anual de $204,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Lunar Energy para el puesto de Ingeniero de Hardware in United States es $172,500.

