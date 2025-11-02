Directorio de Empresas
Lumentum
Lumentum Científico de Datos Salarios

Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Lumentum. Última actualización: 11/2/2025

Compensación Total Promedio

NT$1.95M - NT$2.22M
Taiwan
Rango Común
Rango Posible
NT$1.69MNT$1.95MNT$2.22MNT$2.47M
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Lumentum, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en Lumentum in Taiwan tiene una compensación total anual de NT$2,468,022. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Lumentum para el puesto de Científico de Datos in Taiwan es NT$1,694,151.

