La compensación total promedio de Analista de Datos in Canada en Lumentum oscila desde CA$66.4K hasta CA$94.2K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Lumentum. Última actualización: 11/2/2025

Compensación Total Promedio

CA$75.4K - CA$89.3K
Canada
Rango Común
Rango Posible
CA$66.4KCA$75.4KCA$89.3KCA$94.2K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Lumentum, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Datos en Lumentum in Canada tiene una compensación total anual de CA$94,208. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Lumentum para el puesto de Analista de Datos in Canada es CA$66,355.

Otros Recursos