Lotte
Lotte Diseñador de Producto Salarios

La compensación total promedio de Diseñador de Producto in Korea, South en Lotte oscila desde ₩63.36M hasta ₩90.08M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Lotte. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio

$50.7K - $57.7K
Korea, South
Rango Común
Rango Posible
$44.7K$50.7K$57.7K$63.6K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Lotte?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador de Producto en Lotte in Korea, South tiene una compensación total anual de ₩90,081,353. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Lotte para el puesto de Diseñador de Producto in Korea, South es ₩63,362,307.

