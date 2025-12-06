La compensación de Gerente de Producto in United States en Logitech oscila desde $177K por year para I3 hasta $316K por year para I6. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $235K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Logitech. Última actualización: 12/6/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
I1
$ --
$ --
$ --
$ --
I2
$ --
$ --
$ --
$ --
I3
$177K
$144K
$23.3K
$10K
I4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Logitech, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (25.00% anual)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/logitech/salaries/product-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.