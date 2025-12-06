Directorio de Empresas
Logitech
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero Óptico

  • Todos los Salarios de Ingeniero Óptico

Logitech Ingeniero Óptico Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero Óptico in Taiwan en Logitech oscila desde NT$1.02M hasta NT$1.43M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Logitech. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio

$36.2K - $42.1K
Taiwan
Rango Común
Rango Posible
$33.5K$36.2K$42.1K$46.8K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Ingeniero Óptico envíos en Logitech para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Logitech, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero Óptico ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero Óptico en Logitech in Taiwan tiene una compensación total anual de NT$1,433,762. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Logitech para el puesto de Ingeniero Óptico in Taiwan es NT$1,024,116.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Logitech

Empresas Relacionadas

  • Fitbit
  • Electronic Arts
  • T-Mobile
  • GoPro
  • Sonos
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/logitech/salaries/optical-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.