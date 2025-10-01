Directorio de Empresas
Logitech
Logitech Ingeniero Mecánico Salarios en Greater Taipei Area

La compensación de Ingeniero Mecánico in Greater Taipei Area en Logitech oscila desde NT$1.74M por year para I3 hasta NT$2.57M por year para I4. El paquete de compensación in Greater Taipei Area mediano por year totaliza NT$1.81M. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Logitech. Última actualización: 10/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
I3
NT$1.74M
NT$1.54M
NT$39.8K
NT$163K
I4
NT$2.57M
NT$2.27M
NT$102K
NT$200K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Logitech, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero Mecánico en Logitech in Greater Taipei Area tiene una compensación total anual de NT$3,215,277. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Logitech para el puesto de Ingeniero Mecánico in Greater Taipei Area es NT$2,185,985.

