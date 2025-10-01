Directorio de Empresas
Logitech
Logitech Diseñador Industrial Salarios en San Francisco Bay Area

El paquete de compensación mediano de Diseñador Industrial in San Francisco Bay Area en Logitech totaliza $133K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Logitech. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Logitech
Senior Industrial Designer
Newark, CA
Total por año
$133K
Nivel
I3
Base
$132K
Stock (/yr)
$1.2K
Bono
$0
Años en la empresa
9 Años
Años de exp.
10 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Logitech?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Logitech, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Diseñador Industrial at Logitech in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $239,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Logitech for the Diseñador Industrial role in San Francisco Bay Area is $133,200.

