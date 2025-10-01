Directorio de Empresas
Loggi
Loggi Gerente de Ingeniería de Software Salarios en Greater Sao Paulo

El paquete de compensación mediano de Gerente de Ingeniería de Software in Greater Sao Paulo en Loggi totaliza R$491K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Loggi. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Loggi
Software Engineering Manager
Sao Paulo, SP, Brazil
Total por año
R$491K
Nivel
L5
Base
R$368K
Stock (/yr)
R$123K
Bono
R$0
Años en la empresa
0-1 Años
Años de exp.
11+ Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Loggi?

R$880K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Loggi in Greater Sao Paulo tiene una compensación total anual de R$928,570. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Loggi para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in Greater Sao Paulo es R$543,941.

