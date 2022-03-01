Directorio de Empresas
Loadsmart
Loadsmart Salarios

El salario de Loadsmart oscila desde $38,921 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el rango bajo hasta $88,094 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Loadsmart. Última actualización: 9/16/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $71.9K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $88.1K
Científico de Datos
$60.3K

Diseñador de Producto
$38.9K
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Loadsmart, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Loadsmart es Gerente de Ingeniería de Software con una compensación total anual de $88,094. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Loadsmart es $66,098.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Loadsmart

