LKQ
LKQ Salarios

El salario de LKQ oscila desde $57,486 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el rango bajo hasta $102,000 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de LKQ. Última actualización: 9/16/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $102K
Analista de Negocios
$57.5K
Analista de Ciberseguridad
$72.3K

Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en LKQ es Ingeniero de Software con una compensación total anual de $102,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en LKQ es $72,271.

Otros Recursos