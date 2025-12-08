Directorio de Empresas
Levi Ray & Shoup
Levi Ray & Shoup Ingeniero de Software Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Software in United States en Levi Ray & Shoup oscila desde $128K hasta $182K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Levi Ray & Shoup. Última actualización: 12/8/2025

Compensación Total Promedio

$145K - $165K
United States
Rango Común
Rango Posible
$128K$145K$165K$182K
Rango Común
Rango Posible

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Levi Ray & Shoup in United States tiene una compensación total anual de $181,626. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Levi Ray & Shoup para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $127,754.

