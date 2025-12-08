Directorio de Empresas
Level Home Gerente de Producto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Producto in United States en Level Home oscila desde $189K hasta $263K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Level Home. Última actualización: 12/8/2025

Compensación Total Promedio

$203K - $239K
United States
Rango Común
Rango Posible
$189K$203K$239K$263K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Level Home, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en Level Home in United States tiene una compensación total anual de $263,250. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Level Home para el puesto de Gerente de Producto in United States es $189,000.

Otros Recursos

