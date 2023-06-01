Directorio de Empresas
Level Ex
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Level Ex Salarios

El salario de Level Ex oscila desde $91,800 en compensación total por año para un Analista de Datos en el rango bajo hasta $125,625 para un Diseñador de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Level Ex. Última actualización: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Analista de Datos
$91.8K
Diseñador de Producto
$126K
Ingeniero de Software
$114K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Level Ex es Diseñador de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $125,625. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Level Ex es $113,565.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Level Ex

Empresas Relacionadas

  • Apple
  • Uber
  • Tesla
  • Roblox
  • Databricks
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos