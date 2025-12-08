Directorio de Empresas
Lev
Lev Arquitecto de Soluciones Salarios

La compensación total promedio de Arquitecto de Soluciones in United States en Lev oscila desde $70.6K hasta $96.6K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Lev. Última actualización: 12/8/2025

Compensación Total Promedio

$76.4K - $90.7K
United States
Rango Común
Rango Posible
$70.6K$76.4K$90.7K$96.6K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Lev?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Arquitecto de Soluciones en Lev in United States tiene una compensación total anual de $96,600. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Lev para el puesto de Arquitecto de Soluciones in United States es $70,560.

Otros Recursos

