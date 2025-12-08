Directorio de Empresas
Lenta
Lenta Gerente de Producto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Producto in Russia en Lenta oscila desde RUB 2.14M hasta RUB 2.92M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Lenta. Última actualización: 12/8/2025

Compensación Total Promedio

$29.5K - $35.6K
Russia
Rango Común
Rango Posible
$27.5K$29.5K$35.6K$37.6K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Lenta?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en Lenta in Russia tiene una compensación total anual de RUB 2,919,275. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Lenta para el puesto de Gerente de Producto in Russia es RUB 2,139,124.

