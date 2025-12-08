Lenta Gerente de Ciencia de Datos Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ciencia de Datos in Russia en Lenta oscila desde RUB 6.83M hasta RUB 9.71M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Lenta. Última actualización: 12/8/2025

Compensación Total Promedio $99.6K - $113K Russia Rango Común Rango Posible $87.9K $99.6K $113K $125K Rango Común Rango Posible

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en Lenta ?

