La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in United States en Leidos oscila desde $84.4K por year para T1 hasta $233K por year para T6. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $98K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Leidos. Última actualización: 10/7/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
T1
$84.4K
$83.7K
$86
$621
T2
$97.1K
$96.7K
$350
$0
T3
$108K
$108K
$0
$0
T4
$132K
$131K
$0
$1.7K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
