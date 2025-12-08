Directorio de Empresas
Legends
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Tecnólogo de la Información (TI)

  • Todos los Salarios de Tecnólogo de la Información (TI)

Legends Tecnólogo de la Información (TI) Salarios

La compensación total promedio de Tecnólogo de la Información (TI) en Legends oscila desde $30.3K hasta $44.2K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Legends. Última actualización: 12/8/2025

Compensación Total Promedio

$34.8K - $39.7K
United States
Rango Común
Rango Posible
$30.3K$34.8K$39.7K$44.2K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Tecnólogo de la Información (TI) envíos en Legends para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en Legends?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Tecnólogo de la Información (TI) ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Tecnólogo de la Información (TI) en Legends tiene una compensación total anual de $44,179. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Legends para el puesto de Tecnólogo de la Información (TI) es $30,326.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Legends

Empresas Relacionadas

  • Roblox
  • DoorDash
  • Tesla
  • PayPal
  • Dropbox
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/legends/salaries/information-technologist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.