Ledcor
Ledcor Salarios

El salario de Ledcor oscila desde $35,987 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el rango bajo hasta $73,563 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Ledcor. Última actualización: 9/14/2025

$160K

Ingeniero Civil
Median $62.3K
Gerente de Proyecto
Median $46.5K
Analista de Negocios
$36K

Ingeniero de Software
$73.6K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Ledcor is Ingeniero de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $73,563. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ledcor is $54,400.

