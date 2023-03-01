Directorio de Empresas
LeasePlan
LeasePlan Salarios

El salario de LeasePlan oscila desde $10,235 en compensación total por año para un Científico de Datos en el rango bajo hasta $159,100 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de LeasePlan. Última actualización: 9/8/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $90.6K
Analista de Negocios
$68.6K
Analista de Datos
$70.4K

Científico de Datos
$10.2K
Diseñador de Producto
$87K
Analista de Ciberseguridad
$111K
Gerente de Ingeniería de Software
$159K
Arquitecto de Soluciones
$122K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en LeasePlan es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $159,100. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en LeasePlan es $88,797.

