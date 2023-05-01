LeapXpert Salarios

Directorio de Empresas
El salario mediano de LeapXpert es $106,624 para un Gerente de Ingeniería de Software . Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de LeapXpert. Última actualización: 11/22/2025

Gerente de Ingeniería de Software
$107K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en LeapXpert es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $106,624. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en LeapXpert es $106,624.

